صاحبزادہ خالد سلطان کی والدہ کے ایصال ثواب کیلئے تعزیتی پروگرام

  • فیصل آباد
صاحبزادہ خالد سلطان کی والدہ کے ایصال ثواب کیلئے تعزیتی پروگرام

گڑھ مہاراجہ(نمائندہ دنیا)صاحبزادہ خالد سلطان کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے تعزیتی پروگرام ڈیرہ بارہ دری، دربار حضرت سخی سلطان باہو میں منعقد ہوا۔

تقریب میں صاحبزادہ سلطان محمد علی، صاحبزادہ فیاض الحسن، صاحبزادہ زین سلطان، صاحبزادہ ڈاکٹر کاشف سلطان، سابق ایم پی اے فیصل جبوآنہ، رائے انصر صدیقی، صاحبزادہ عزیر سلطان اور خاندان کے دیگر نامور افراد نے شرکت کی۔اس موقع پر ملک پاکستان کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات، معززین، اور متعدد مریدین و محبین نے بھی شرکت کی۔ مرحومہ کی کامل بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔

