آئین پاکستان مذہبی آزادی اور مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے ، مولانا یاسر علوی
سمندری(نمائندہ دنیا)پاکستان علما کونسل پنجاب کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری مولانا محمد یاسر علوی نے یکم تا 7 فروری عالمی ہفتہ بین المذاہب ہم آہنگی کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ۔۔۔
الحمدللہ وطن عزیز پاکستان ایک ایسا معاشرہ رکھتا ہے جو مذہبی، لسانی، ثقافتی اور نسلی تنوع سے مالامال ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہمارا دین، آئین اور قانون تمام انسانیت کے حقوق کے مکمل احترام کا درس دیتا ہے ، جبکہ آئین پاکستان تمام شہریوں کو مذہب یا عقیدے سے قطع نظر مذہبی آزادی اور مساوی حقوق کی ضمانت فراہم کرتا ہے ۔مولانا محمد یاسر علوی نے کہا کہ عالمی ہفتہ بین المذاہب ہم آہنگی کے موقع پر ہم آئین پاکستان اور پیغامِ پاکستان میں دیے گئے ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔