  • فیصل آباد
گوجرہ: جامع مسجد ام سدرہ میں سالانہ یکجہتی کشمیر و اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہوگی

گوجرہ (نمائندہ دنیا )5 فروری بروز جمعرات بعد از نماز عشاء جامع مسجد ام سدرہ، اہلحدیث مدینہ ٹاؤن 298 روڈ گوجرہ میں سالانہ یکجہتی کشمیر و اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہوگی۔

کانفرنس زیر سرپرستی مولانا عبدالقادر عثمان، زیر امارت حافظ محمد اسلم جٹ اور زیر صدارت محمد اسماعیل انصاری منعقد ہوگی، جبکہ کنوینئر محمد عثمان عاجز ہوں گے ۔ مہمانان خصوصی میں حاجی عبدالقادر اعوان سابق ایم پی اے ، مہر ظفر عباس لک سابق پولیس آفیسر، اور محمد ایاز افضل بسراء ایڈووکیٹ شامل ہوں گے ۔کانفرنس سے معروف علماء قاری محمد الیاس مدنی (ساہیوال)، مولانا عبدالمنان راسخ (فیصل آباد)، قاری احمد حسن ساجد (فیصل آباد)، مولانا محمد آصف معاویہ سیال اور قاری عبد الرشید عابد خطاب کریں گے۔

