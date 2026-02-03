صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینسرہ (نمائندہ دنیا )پنجاب کالج پینسرہ میں ایک شاندار تعلیمی و تربیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا،

جس کا مقصد طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کو سراہنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور مستقبل کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنا تھا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی رانا عرفان محمود خان تھے ، جبکہ دیگر معزز مہمانان میں زاہد وقاص سندھو، رانا حماد خان اور سہیل افضل سندھو شامل تھے ۔ خصوصی طور پر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار نے چائنا سے تشریف لا کر تقریب میں شرکت کی، جو ادارے کے لیے باعثِ اعزاز تھی۔تقریب کی نمایاں خصوصیت معروف موٹیویشنل سپیکر حافظ محمود الحسن کا پراثر خطاب تھا، جس میں انہوں نے طلبہ کو محنت، نظم و ضبط، خود اعتمادی اور اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے مستقل جدوجہد کا پیغام دیا۔

اس موقع پر انعامات بھی تقسیم کئے گئے ، امتحان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات میں گولڈ میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ۔ رانا عرفان محمود خان نے ڈائریکٹر پنجاب کالج پینسرہ و ٹوبہ ٹیک سنگھ حطیم رفعت کا شکریہ ادا کیا۔اور کہا کہ پنجاب کالج ایک ایسا ادارہ ہے جو معیاری تعلیم، نظم و ضبط اور بہترین تعلیمی ماحول فراہم کر رہا ہے ۔پنجاب کالج پینسرہ کے پرنسپل ساجد الرحمن نے ادارے کی تعلیمی سرگرمیوں کو سراہا اور طلبہ کے روشن مستقبل کیلئے نیک تمناں کا اظہار کیا۔

 

