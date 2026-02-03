جھنگ:ڈی سی نے ترقیاتی سکیموں،انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے شہر میں ترقیاتی سکیموں کی سائٹس کا دورہ کیا اور جاری کام کی پیشرفت، سیفٹی اقدامات اور متعلقہ افسران سے بریفنگ لی۔
اس دوران ڈپٹی کمشنر نے قومی انسداد پولیو مہم کے پہلے روز فیلڈ میں پولیو ٹیموں کی ورکنگ کا جائزہ لیا اور ویکسین پلانے کی تصدیق کی۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں تاکہ وہ اس خطرناک بیماری اور ممکنہ عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رہیں۔