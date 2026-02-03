صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :طلبا کیلئے ایک روزہ سول ڈیفنس تربیتی ورکشاپ

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ہاؤسنگ کالونی میں سول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل کی زیر نگرانی ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔

ورکشاپ میں طلباء کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملی تربیت دی گئی اور انہیں پنجاب سول ڈیفنس کیڈٹ کور میں والنٹیئر رجسٹریشن کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ماہرین نے بنیادی طبی امداد، ایمرجنسی انخلا اور آگ بجھانے کے عملی مشقیں کروائیں۔ محمود حسین گل نے کہا کہ نوجوانوں کو حفاظتی تدابیر سے روشناس کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں جانی و مالی نقصان کم سے کم کیا جا سکے ۔

 



