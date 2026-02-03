جڑانوالہ:ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا سکولوں کا دورہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر غلام مرتضیٰ نے مختلف سرکاری تعلیمی اداروں کا اچانک دورہ کیا۔
دورے کے دوران انہوں نے کلاس رومز، تدریسی سرگرمیوں، طلبہ کی حاضری اور سرکاری ریکارڈ کا تفصیلی معائنہ کیا اور طلبہ سے نصابی سوالات کے ذریعے ان کی تعلیمی استعداد کا جائزہ لیا۔غلام مرتضیٰ نے طلبہ کی بہتر کارکردگی اور اساتذہ کی محنت کو سراہا اور سکولوں میں صفائی، نظم و ضبط اور تعلیمی ماحول کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دورے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور طلبہ کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہیں۔