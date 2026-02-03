صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینسرہ: ڈاکٹر عمار جان نے پاکستان لیبر قومی موومنٹ سدھار آفس کا افتتاح کر دیا

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دنیا )حقوقِ خلق پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور ممبر کور کمیٹی تحفظِ آئینِ پاکستان ڈاکٹر عمار جان نے پاکستان لیبر قومی موومنٹ کے سدھار آفس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔

 افتتاحی تقریب میں مزمل کاکڑ، چیئرمین بابا لطیف انصاری، معروف سیاسی و علمی شخصیت فیصل شیر جان، حیدر بٹ ایڈوکیٹ، مختلف فیکٹری صدور، سیکٹر صدور اور مزدور رہنماؤں نے شرکت کی۔تقریب میں نثار احمد، ملک ممتاز، رانا ریاض اور دیگر عہدیداربھی موجود تھے ۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے اور انڈسٹری تباہی کے دہانے پر ہے ۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم اجرت کے قانون پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے ، مہنگائی اور بیروزگاری کی وجہ سے مزدور طبقے کی زندگی اجیرن بن گئی ہے ۔

 

