کثیر المنزلہ عمارات کیلئے فائر سیفٹی اقدامات لازمی قرار
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )حکومتِ پنجاب کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ضلع چنیوٹ میں کثیر المنزلہ عمارات کو آگ سے بچاؤ کے حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کے لیے باقاعدہ نوٹس جاری کر دئیے گئے ہیں۔
پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 چنیوٹ کے مطابق جاری کردہ نوٹسز میں عمارت مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر فائر سیفٹی سے متعلق تمام ضروری اقدامات مکمل کریں۔ نوٹسز میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر مقررہ وقت تک فائر سیفٹی انتظامات، جن میں فائر الارم سسٹم، فائر ایکسٹنگوئشرز، ایمرجنسی ایگزٹس اور دیگر حفاظتی سہولیات شامل ہیں، مکمل نہ کی گئیں تو محکمہ ریسکیو 1122 اور پیرا فورس کی جانب سے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
، جس کے تحت متعلقہ عمارت کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے ۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق یہ اقدامات شہریوں کی قیمتی جان و مال کے تحفظ کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے ۔انتظامیہ نے تمام شہریوں، عمارت مالکان اور کاروباری حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ تاریخ سے قبل فائر سیفٹی کے تمام انتظامات مکمل کر کے قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ میں اپنا کردار ادا کریں۔ضلعی انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ مقررہ ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔