صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ کینٹ پریس کلب الیکشن تمام عہدیدار بلامقابلہ منتخب

  • فیصل آباد
شورکوٹ کینٹ پریس کلب الیکشن تمام عہدیدار بلامقابلہ منتخب

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)شورکوٹ کینٹ پریس کلب کے سال 2026 کے انتخابات مکمل ہو گئے ، جن میں تمام عہدیداران بلامقابلہ منتخب ہو گئے ۔

انتخابات کے موقع پر شورکوٹ شہر پریس کلب کے صدر رانا شاہد محمود اور نائب صدر رائے رجب بھٹی بھی خصوصی طور پر موجود تھے ۔وائس چیئرمین شورکوٹ کینٹ بورڈ چودھری زاہد مصطفیٰ کو متفقہ طور پر پریس کلب کا سرپرستِ اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ ندیم چودھری چیئرمین، ڈاکٹر نعیم طاہر صدر، اور توقیر حسین سینئر نائب صدر منتخب ہوئے ۔ دیگر عہدیداران میں اشتیاق احمد نائب صدر، قمر گیلانی جنرل سیکرٹری، محمد ادیب جوائنٹ سیکرٹری، حاجی عبدالسلام ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری، عدنان جاوید فنانس سیکرٹری، ندیم طاہر سیکرٹری اطلاعات، اور چودھری محمد ارشد ایڈووکیٹ لیگل ایڈوائزر شامل ہیں۔پریس کلب کی 7 رکنی ایگزیکٹو باڈی میں چودھری شہزاد علی، وقاص طاہر، رانا محمد شبیر، غلام دستگیر محمود، حافظ تنویر احمد، ثاقب علی اور محمد فاروق شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس