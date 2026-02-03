شورکوٹ کینٹ پریس کلب الیکشن تمام عہدیدار بلامقابلہ منتخب
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)شورکوٹ کینٹ پریس کلب کے سال 2026 کے انتخابات مکمل ہو گئے ، جن میں تمام عہدیداران بلامقابلہ منتخب ہو گئے ۔
انتخابات کے موقع پر شورکوٹ شہر پریس کلب کے صدر رانا شاہد محمود اور نائب صدر رائے رجب بھٹی بھی خصوصی طور پر موجود تھے ۔وائس چیئرمین شورکوٹ کینٹ بورڈ چودھری زاہد مصطفیٰ کو متفقہ طور پر پریس کلب کا سرپرستِ اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ ندیم چودھری چیئرمین، ڈاکٹر نعیم طاہر صدر، اور توقیر حسین سینئر نائب صدر منتخب ہوئے ۔ دیگر عہدیداران میں اشتیاق احمد نائب صدر، قمر گیلانی جنرل سیکرٹری، محمد ادیب جوائنٹ سیکرٹری، حاجی عبدالسلام ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری، عدنان جاوید فنانس سیکرٹری، ندیم طاہر سیکرٹری اطلاعات، اور چودھری محمد ارشد ایڈووکیٹ لیگل ایڈوائزر شامل ہیں۔پریس کلب کی 7 رکنی ایگزیکٹو باڈی میں چودھری شہزاد علی، وقاص طاہر، رانا محمد شبیر، غلام دستگیر محمود، حافظ تنویر احمد، ثاقب علی اور محمد فاروق شامل ہیں۔