گوجرہ:تیز رفتار بس کی ٹکر 55سالہ سائیکل سوار جاں بحق

  • فیصل آباد
گوجرہ:تیز رفتار بس کی ٹکر 55سالہ سائیکل سوار جاں بحق

گوجرہ (نمائندہ دنیا ) چک نمبر 363 ج ب کے رہائشی 55 سالہ محمد ارشد سائیکل پر سوار شہر کی طرف آ رہا تھا کہ۔۔۔

پینسرہ روڈ پر ایک تیز رفتار بس نے اسے ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ حادثے کے بعد بس سوار فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر سٹی پولیس گوجرہ نے موقع پر پہنچ کر لاش تحویل میں لے کر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کی اور ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی۔ پولیس نے بس کی تلاش شروع کر دی ہے۔

