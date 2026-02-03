جڑانوالہ:ٹریفک جام، بڑی گاڑیوں پر پابندی کی درخواست
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )فیصل آباد روڈ پر فوارہ چوک سے لاری اڈہ تک روزانہ شدید ٹریفک جام معمول بن گیا ہے ،
خاص طور پر سکولوں کی چھٹی کے اوقات میں طلبہ و والدین کی بڑی تعداد سڑک پر موجود رہتی ہے ، جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔شہریوں نے کہا کہ بڑی گاڑیاں، ٹرک اور بسیں ٹریفک کے دباؤ کو بڑھا رہی ہیں اور کئی بار ایمبولینس اور ایمرجنسی گاڑیاں بھی پھنس جاتی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ سکولوں کی چھٹی کے اوقات میں بڑی گاڑیوں کا داخلہ فیصل آباد روڈ پر ممنوع قرار دیا جائے اور انہیں متبادل راستے کینال روڈ سے گزارا جائے ۔ انہوں نے ٹریفک پولیس سے بھی اضافی نفری تعینات کرنے اور باقاعدہ ٹریفک پلان ترتیب دینے کی درخواست کی تاکہ مسئلے کا مستقل حل نکالا جا سکے ۔