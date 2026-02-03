کمالیہ:پولیس کے سلوک کیخلاف بار ایسوسی ایشن سراپا احتجاج
کمالیہ (نمائندہ خصوصی) پولیس کے مبینہ ناروا سلوک کے خلاف کمالیہ بار ایسوسی ایشن سراپا احتجاج بن گئی۔
احتجاج کے باعث کسی بھی وکیل نے عدالتوں میں پیشی نہیں دی اور تمام عدالتی کارروائیاں معطل رہیں۔پولیس کی جانب سے بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر مہر فتح شیر بگھیلا کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا گیا، جس پر وکلاء میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔ واقعہ کے خلاف کمالیہ بار نے مکمل ہڑتال کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا۔اس موقع پر صدر کمالیہ بار ایسوسی ایشن رانا ریاض علی خان نے کہا کہ وکلاء برادری کا وقار اور عزت ہماری سرخ لکیر ہے ، اور کسی بھی وکیل کے ساتھ ناروا سلوک ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے پولیس سے اپنے رویے پر نظرثانی کرنے کا مطالبہ کیا اور خبردار کیا کہ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔صدر بار نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ وکلاء اور پولیس کے درمیان اعتماد کی فضا بحال ہو سکے ۔