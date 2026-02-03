صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ :جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کریک ڈاؤن، 18 گرفتار

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن \"کرائم فری پنجاب\" کے تحت ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف کی ہدایت پر چنیوٹ پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں 18 ملزمان کو گرفتار کیا۔ اشتہاریوں کے خلاف کارروائی میں 6 اشتہاری گرفتار ہوئے جبکہ 1 کلوگرام سے زائد چرس اور شراب برآمد ہونے پر 2 ملزمان کو بھی حراست میں لیا گیا۔تھانہ لنگرانہ پولیس نے قمار بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 10 ملزمان کو گرفتار کیا۔پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے کی گئی چیکنگ میں 1,559 مشکوک افراد اور 1,482 مشکوک گاڑیوں کی جانچ کی گئی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 350 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے اور 6 لاکھ روپے سے زائد جرمانے وصول کیے گئے ۔

 

