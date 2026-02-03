شورکوٹ میں انسداد پولیو مہم کا با قاعدہ آغاز کر دیا گیا
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )تحصیل شورکوٹ میں انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔
اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر نے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ریحان طاہر اور محکمہ صحت کا عملہ بھی موجود تھا۔اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر نے بتایا کہ انسداد پولیو مہم چار روز تک جاری رہے گی، جس کے دوران تحصیل بھر میں پانچ سال سے کم عمر ایک لاکھ 13 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے ۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 460 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلائیں گی۔انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلائیں، کیونکہ پانچ سال تک کے بچوں کی مسلسل ویکسینیشن پولیو سے بچاؤ کی ضمانت ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور حکومت اس موذی مرض کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔