کھرڑیانوالہ:بجلی کے بلوں میں اضافے پر شہری پریشان
کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا )شہر میں حالیہ بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔
سردیوں کے باوجود بلوں میں کمی نہ ہونے سے عوام شدید پریشان ہیں۔ حکومت کے ریلیف فراہم کرنے کے سلسلے میںدعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، جبکہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ۔شہریوں نے کہا کہ بجلی اور گیس کے بل ادا کرنا، دو وقت کی روٹی کھانا یا بچوں کو تعلیم دلوانا مشکل ہو گیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو ٹیکسز میں کمی کرکے بلوں میں ریلیف دینا چاہیے اور مہنگی بجلی کی بجائے سولر سسٹم کے ذریعے صارفین کو سستے داموں بجلی فراہم کرنی چاہیے ۔ شہریوں نے وزیر اعظم سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو بجلی کے بلوں میں فوری ریلیف دیا جائے ۔