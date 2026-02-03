صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھرڑیانوالہ:بجلی کے بلوں میں اضافے پر شہری پریشان

  • فیصل آباد
کھرڑیانوالہ:بجلی کے بلوں میں اضافے پر شہری پریشان

کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا )شہر میں حالیہ بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔

سردیوں کے باوجود بلوں میں کمی نہ ہونے سے عوام شدید پریشان ہیں۔ حکومت کے ریلیف فراہم کرنے کے سلسلے میںدعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، جبکہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ۔شہریوں نے کہا کہ بجلی اور گیس کے بل ادا کرنا، دو وقت کی روٹی کھانا یا بچوں کو تعلیم دلوانا مشکل ہو گیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو ٹیکسز میں کمی کرکے بلوں میں ریلیف دینا چاہیے اور مہنگی بجلی کی بجائے سولر سسٹم کے ذریعے صارفین کو سستے داموں بجلی فراہم کرنی چاہیے ۔ شہریوں نے وزیر اعظم سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو بجلی کے بلوں میں فوری ریلیف دیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات ، سیکرٹری ہاؤسنگ کی سیوریج کا کام تیزکرنیکی کی ہدایت

ڈی سی سیالکوٹ کا گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری سکول آڈھا کا دورہ

گجرات:ڈی سی اور ہیلتھ سی ای او کا پولیو ویکسینیشن کا جائزہ

سیالکوٹ :قائم مقام ڈی پی او کے شہری شکایات کے فوری ازالے کے احکامات

چودھری شافع سے دعوت اسلامی کے وفد کی ملاقات‘تعاون کی یقین دہانی

سیالکوٹ :جماعت اسلامی کی یوم یکجہتی کشمیر آل پارٹی کانفرنس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس