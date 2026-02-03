رمضان میں بینکوں کے اوقات صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کیے جائیں:پیپلز پارٹی کا مطالبہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)عوامی و سماجی حلقوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر محمد اعجاز چودھری و تنظیمی عہدے داران نے وزیراعظم میاں شہباز شریف، وزیر خزانہ اور گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ماہ رمضان کے دوران بینکوں کے اوقات کار صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کیے جائیں۔
محمد اعجاز چودھری نے کہا کہ فیصل آباد سمیت ملک بھر میں رمضان کے دوران صنعتی ادارے ، بازار اور مارکیٹیں صبح 8 بجے کی بجائے 11 بجے کھلتی ہیں، جبکہ بینک صبح 8 یا 9 بجے کھول دئیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بینک ملازمین اور بینک آنے والے شہری دو گھنٹے تک انتظار میں فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کی وجہ سے بینک ملازمین اور شہریوں کے درمیان اکثر جھگڑے اور تلخ کلامی ہوتی ہے ۔محمد اعجاز چودھری نے اپیل کی کہ وزیر خزانہ اور سٹیٹ بینک کے گورنر حالات کے پیش نظر بینکوں کے اوقات کار کو صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مقرر کریں تاکہ شہری اور بینک ملازمین دونوں کو سہولت حاصل ہو اور غیر ضروری جھگڑوں سے بچا جا سکے ۔