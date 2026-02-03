صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :واسا کی جانب سے شہریوں کیلئے شکایات سیل قائم

  • فیصل آباد
ٹو بہ :واسا کی جانب سے شہریوں کیلئے شکایات سیل قائم

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر میں واٹر سپلائی اور سیوریج کے نظام کو میونسپل کمیٹی سے ختم کر کے محکمہ واسا کے سپرد کر دیا گیا۔

واسا حکام نے اکال والا روڈ پر ڈویژنل پبلک اسکول کے سامنے واٹر ورکس نمبر 2 میں شکایات سیل قائم کیا، جہاں شہری پانی کی فراہمی، سیوریج لائنوں اور گٹروں کی صفائی سے متعلق شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ذوالفقار احمد اور محمد زاہد کو انچارج تعینات کیا گیا ہے ۔ شہری اپنی شکایات فون نمبر 6034694-0328 پر درج کرا سکتے ہیں اور پانی و سیوریج سے متعلق تصاویر واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں۔منیجنگ ڈائریکٹر واسا سلیمان شجاع نے کہا کہ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

منی پٹرول پمپس کیخلاف کریک ڈاؤن ،6کو سیل کر دیا گیا

تھرڈ چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کا انعقاد

وز یر اعظم اور و ز یر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مذا کر ات سے ہی مسائل کا حل ممکن ہے ،تسنیم ا حمد قریشی

110لٹر ملاوٹی دودھ،40کلو کھویا تلف کر دیا گیا

کلورکوٹ اسٹیشن روڈ پر سٹریٹ لائٹس خراب، شہریوں کو مشکلات

منشیات فروش کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر لی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس