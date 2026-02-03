ٹو بہ :واسا کی جانب سے شہریوں کیلئے شکایات سیل قائم
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر میں واٹر سپلائی اور سیوریج کے نظام کو میونسپل کمیٹی سے ختم کر کے محکمہ واسا کے سپرد کر دیا گیا۔
واسا حکام نے اکال والا روڈ پر ڈویژنل پبلک اسکول کے سامنے واٹر ورکس نمبر 2 میں شکایات سیل قائم کیا، جہاں شہری پانی کی فراہمی، سیوریج لائنوں اور گٹروں کی صفائی سے متعلق شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ذوالفقار احمد اور محمد زاہد کو انچارج تعینات کیا گیا ہے ۔ شہری اپنی شکایات فون نمبر 6034694-0328 پر درج کرا سکتے ہیں اور پانی و سیوریج سے متعلق تصاویر واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں۔منیجنگ ڈائریکٹر واسا سلیمان شجاع نے کہا کہ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔