جھنگ روڈ پرسیوریج نالے میں گر کر 2 شہری زخمی
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چنیوٹ کے علاقے جھنگ روڈ، جھمرہ چوک کے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دو شہری کھلے سیوریج نالے میں گر کر زخمی ہو گئے ۔
ذرائع کے مطابق متاثرہ شہری گھریلو ضروریات کی خریداری کے لیے آئے تھے کہ اچانک سڑک کے کنارے تعمیر کیے گئے کھلے سیوریج نالے میں جا گرے ۔جھنگ روڈ پر قائم سیوریج نالہ کھلا ہونے کے باعث شہریوں کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے ۔ واقعے کے بعد شہری حلقوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کھلے مین ہولز اور سیوریج نالوں کو فوری طور پر مکمل طور پر ڈھانپنے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے ۔