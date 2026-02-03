مسائل کا حل ، سائنسی بنیادوں پر مشترکہ کا وشوں پر اتفاق
فیصل آباد (نیوز رپورٹر) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، دی یونیورسٹی آف فیصل آباد، رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس،
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد اور گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد نے صنعتی شعبے کو درپیش اہم مسائل کے حل کے لیے سائنسی بنیادوں پر مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا ہے ۔اس ضمن میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر، استعداد سازی اور مقامی صنعت کو درپیش مسائل کے حل کیلئے ایک جامع اور عملی روڈ میپ تیار کیا جائے گا، جسے علم پر مبنی معیشت کے قیام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا۔یہ اتفاقِ رائے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے فیکلٹی آف سائنسز کے کانفرنس روم میں منعقدہ اکیڈیمیا انڈسٹری کمیٹی کے اجلاس میں ہوا۔ اجلاس کی صدارت فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اکیڈیمیا انڈسٹری کے چیئرمین ڈاکٹر حبیب اسلم گابا نے کی جبکہ کوکنوینر پاور لومز اونرز ایسوسی ایشن کے صدر چوہدری وحید رامے تھے ۔ڈاکٹر حبیب اسلم گابا نے کہا کہ اکیڈیمیا انڈسٹری کمیٹی جیسے مشترکہ پلیٹ فارمز جامعات کی تحقیق، تربیت یافتہ افرادی قوت اور جدید لیبارٹریز کو صنعت کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کا مؤثر ذریعہ ہیں، جس سے پیداواری صلاحیت، مسابقت اور پائیدار صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا۔
رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خلیل الرحمان نے کہا کہ اس طرح کے مشترکہ فورمز جامعات اور صنعت کے درمیان باہمی اعتماد کو فروغ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پائیدار شراکت داریاں قائم ہوتی ہیں جو فیصل آباد میں معاشی ترقی، روزگار کے مواقع اور تکنیکی پیش رفت کا باعث بنیں گی۔گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کی چیئرپرسن ماس کمیونیکیشن ڈاکٹر سلمیٰ عنبر نے بھی علاقائی معیشت کی مضبوطی کے لیے اجتماعی اور مربوط کاوشوں کو ناگزیر قرار دیا اور جامعات کے اختراعی کردار پر زور دیا۔