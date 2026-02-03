مریم حسن نے تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی
پینسرہ (نمائندہ دنیا) اے آر یونیک سکولز سسٹم، سدھار کیمپس کی طالبہ مریم حسن، کلاس نائن، نے جھنگ روڈ پر نجی میرج ہال میں منعقد سالانہ تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔
اس سالانہ تقریری مقابلے کا موضوع تھا: \"طاقت کا غلط استعمال اور معاشرے کی تباہی\"، جس میں سیکڑوں طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔پوزیشن جیتنے پر اسکول کے اساتذہ اور طلبا نے مریم حسن کا اسکول آمد پر پرتپاک استقبال کیا اور اسے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سکول کے ڈائریکٹر عبدالرشید چوہدری نے کہا کہ مریم نے محنت اور شاندار قوتِ اظہار سے سب کو متاثر کیا۔ مریم کے والد نے بھی بیٹی کی کامیابی پر خوشی اور فخر کا اظہار کیا۔