ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد، شہریوں کو ریلیف فراہم
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ہر ماہ کے پہلے دو روز شہریوں کی شکایات اور مسائل کے بروقت ازالے کیلئے ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا جاتا ہے ۔
اس پروگرام کے تحت ضلعی انتظامیہ کے افسر عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک چھت تلے موجود رہتے ہیں۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے سروسز کے پہلے روز اپنے آفس میں شہریوں کی درخواستیں سنی اور فوری ریلیف فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے بعض سائلین کی درخواستوں پر اسسٹنٹ کمشنرز کو تیز رفتار اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہر ماہ کے آغاز میں شہریوں کے مسائل کا بروقت ازالہ اولین ترجیح ہے ، اور ریونیو عوامی خدمت سروسز کے ذریعے عوام کو ان کی دہلیز پر ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے ۔