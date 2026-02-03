صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد، شہریوں کو ریلیف فراہم

  • فیصل آباد
ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد، شہریوں کو ریلیف فراہم

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ہر ماہ کے پہلے دو روز شہریوں کی شکایات اور مسائل کے بروقت ازالے کیلئے ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا جاتا ہے ۔

 اس پروگرام کے تحت ضلعی انتظامیہ کے افسر عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک چھت تلے موجود رہتے ہیں۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے سروسز کے پہلے روز اپنے آفس میں شہریوں کی درخواستیں سنی اور فوری ریلیف فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے بعض سائلین کی درخواستوں پر اسسٹنٹ کمشنرز کو تیز رفتار اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہر ماہ کے آغاز میں شہریوں کے مسائل کا بروقت ازالہ اولین ترجیح ہے ، اور ریونیو عوامی خدمت سروسز کے ذریعے عوام کو ان کی دہلیز پر ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کی اوپن ڈور پالیسی‘ شہری مسائل کی فوری سماعت

گجرات ، سیکرٹری ہاؤسنگ کی سیوریج کا کام تیزکرنیکی کی ہدایت

ڈی سی سیالکوٹ کا گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری سکول آڈھا کا دورہ

گجرات:ڈی سی اور ہیلتھ سی ای او کا پولیو ویکسینیشن کا جائزہ

سیالکوٹ :قائم مقام ڈی پی او کے شہری شکایات کے فوری ازالے کے احکامات

چودھری شافع سے دعوت اسلامی کے وفد کی ملاقات‘تعاون کی یقین دہانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس