’’یوم یکجہتی کشمیر کبڈی کپ‘‘، چار ٹیمیں مقابلے میں حصہ لیں گی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایف ڈی اے اور ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن کے اشتراک سے \'\'یوم یکجہتی کشمیر کبڈی کپ\'\' جمعرات پانچ فروری کو ایف ڈی اے سٹی سرگودھا روڈ کے گراؤنڈ میں منعقد ہوگا۔
اس مقابلے میں چار نامور کبڈی ٹیمیں حصہ لیں گی، جن میں ہاؤس آف شیر پنجاب کبڈی کلب، سانجھا پنجاب کبڈی کلب، ننکانہ صاحب کبڈی کلب اور مزمل بوٹا آزاد کبڈی کلب شامل ہیں۔\'\'یوم یکجہتی کشمیر کبڈی کپ\'\' جیتنے والی ٹیم کے لیے تین لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ دوسری پوزیشن کی حامل ٹیم کو دو لاکھ روپے ملیں گے ۔ تیسری اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمیں ایک ایک لاکھ روپے کے انعام کی حق دار ہوں گی۔