واسا سسٹمز اپ گریڈ کرنے کیلئے 200 ارب کا ڈویلپمنٹ پروگرام

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین پنجاب واسا اتھارٹی نوابزادہ چودھری شیر علی خان نے کہا ہے کہ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے واسا سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 200 ارب روپے کا ڈویلپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے ۔

اس پروگرام کا مقصد شہریوں کو سیوریج اور صاف پانی کی معیاری سروسز فراہم کرنا ہے ۔واسا ہیڈ آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف شہریوں کو صاف پینے کے پانی اور سیوریج کی معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے جامع پروگرام پر عمل پیرا ہیں۔ اس پروگرام کے تحت فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے تمام اضلاع میں واسا کی ترقیاتی سکیمیں جاری ہیں۔ ان سکیموں کے مکمل ہونے پر شہریوں کو جدید اور فعال واٹر اور سیوریج سسٹم دستیاب ہوگا۔چیئرمین نے مزید کہا کہ عوام ابھی تک واٹر سپلائی اور نکاسی آب کو یوٹیلٹی سروس کے طور پر نہیں سمجھتے ، جس کی وجہ سے ماہانہ بلز بروقت جمع نہیں کیے جاتے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ بجلی اور گیس کی طرح واسا کے بلز بھی بروقت جمع کروائیں۔

 

