گندم کو دوسرا پانی 90 دن بعد لگائیں، کاشتکاروں کو ہدایت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) محکمہ زراعت پنجاب نے دھان، کماد، مکئی اور کپاس کے بعد کاشت کی جانے والی گندم کی فصل کو دوسرا پانی 70 تا 90 دن بعد دینے کی ہدایت جاری کی ہے ۔
محکمہ کے مطابق اس وقت فصل کا سٹّہ بن رہا ہوتا ہے اور باہر نکلنے کے مراحل میں ہوتا ہے ، اس لیے اگر اس مرحلے پر پانی نہ دیا جائے تو سٹّہ چھوٹا رہ جاتا ہے اور دانوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے ، جس سے پیداوار میں کمی واقع ہو سکتی ہے ۔گندم کی پچھیتی کاشت کے لیے دوسرا پانی 70 تا 80 دن بعد گوبھ کے وقت لگانے کی سفارش کی گئی ہے ۔ محکمہ نے کاشتکاروں سے کہا ہے کہ پانی لگاتے وقت محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کو مدِ نظر رکھیں اور فصل کی حالت و موسم کی صورتحال کے مطابق آبپاشی کے شیڈول میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ترجمان محکمہ زراعت نے مزید کہا کہ اگر پہلی آبپاشی میں تاخیر ہو گئی ہو تو جلد از جلد پانی دیا جائے ۔ آبپاش علاقوں میں نائٹروجنی کھاد پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ مکمل کر لیں، جبکہ ریتلے علاقوں میں اسے چھوٹی اقساط میں ڈالیں۔