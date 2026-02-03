صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو ریجن میں کھلی کچہریاں، 4ہزار سے زائد بجلی شکایات حل

  • فیصل آباد
فیصل آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اور چیف ایگزیکٹو فیسکو انجینئر محمد عامر کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں فیسکو ریجن میں صارفینِ بجلی کے مسائل ان کی دہلیز پر فوری حل کرنے کے لیے روزانہ صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کھلی کچہریوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے ،

جو صارفین کے مسائل کے شفاف اور بروقت حل میں مؤثر ثابت ہو رہا ہے ۔ان کھلی کچہریوں میں فیسکو کے اعلیٰ افسران بھی براہِ راست شرکت کر رہے ہیں تاکہ عوام الناس کے بجلی سے متعلق مسائل کو مروجہ قوانین کے تحت اور میرٹ پر فوری طور پر حل کیا جا سکے ۔ صارفینِ بجلی کی جانب سے فیسکو کے اس اقدام کو بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے ۔فیسکو انتظامیہ نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ کھلی کچہریوں میں بھرپور شرکت کریں اور اپنے بجلی سے متعلق مسائل کا فوری ازالہ ممکن بنائیں۔اس سلسلے میں فیسکو کی جانب سے گزشتہ ماہ منعقد ہونے والی کھلی کچہریوں کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے ، جس کے مطابق مجموعی طور پر 823 کھلی کچہریاں منعقد کی گئیں، جن میں صارفین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل براہِ راست متعلقہ افسروں کے سامنے پیش کیے ۔اعداد و شمار کے مطابق اس دوران فیسکو کو مجموعی طور پر 4,867 شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 4,872 شکایات حل کر دی گئیں۔

 

