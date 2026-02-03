صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈائریکٹر لائیوسٹاک کا ضلع چنیوٹ کے ویٹرنری اداروں کا دورہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد (نیوز رپورٹر) ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر حیدر علی خان نے ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک آفس بھوانہ، سول ویٹرنری ہسپتال بھوانہ اور سول ویٹرنری ہسپتال 203، 240 اور 241 ج۔ب، ضلع چنیوٹ کا دورہ کیا۔

دورے کے دوران انہوں نے عملے کی حاضری، او پی ڈی سروسز، جاری ویکسینیشن سرگرمیوں، کولڈ چین مینجمنٹ، ہرڈ ٹرانسفارمیشن و جینیٹک امپروومنٹ پروگرام کے تحت سیمن کے استعمال، بلڈنگ بیوٹیفکیشن کی سرگرمیوں اور نئے ماڈیول 9211 SPMS سسٹم پر ریئل ٹائم ڈیٹا اپ لوڈنگ کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس کے علاوہ انتظامی و دفتری امور اور تمام ویٹرنری اداروں کی مجموعی کارکردگی کا بھی معائنہ کیا گیا۔ڈاکٹر حیدر علی خان نے لائیوسٹاک فارمرز کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے ویٹرنری سروسز کی مجموعی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے جاری سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور متعلقہ افسران و عملے کو سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کیں۔ڈائریکٹر لائیوسٹاک نے اس بات پر زور دیا کہ کسان دوست، بروقت اور مؤثر ویٹرنری ہیلتھ کیئر سروسز کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔

 

