نوسر بازوں نے شہری کو نقدی، موبائل سے محروم کر دیا
تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں احتشام سے روحانی شخصیات بن کر واردات
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرنے والے نوسر بازوں نے شہری کو نقدی اور موبائل فون سے محروم کر دیا۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں احتشام نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے اسے روک لیا اور باتوں میں الجھا کر اس سے نقدی اور موبائل فون ہتھیانے کے بعد دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔