جیب تراش ملزم دوافرادکی نقدی اورموبائل لے اڑے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خریداری کیلئے مارکیٹ آیا شہری اوررکشے میں سفر کرنے والا جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔
تھانہ کوتوالی کے علاقے میں واقع مارکیٹ میں تحسین نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزم اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر کے لے گئے ۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں عبدالحمید نامی شہری رکشے میں سفر کر رہا تھا کہ جیب تراش اسکی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون نکا ل کر موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے ۔