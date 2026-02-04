صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کام پر جانے والا نوجوان اور 13 سالہ بچہ مبینہ اغوا

  • فیصل آباد
کام پر جانے والا نوجوان اور 13 سالہ بچہ مبینہ اغوا

پولیس نے مقدمات درج کرکے مغویوں اورملزموں کی تلاش شروع کردی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کام کے سلسلے میں گھر سے جانے والے نوجوان اور 13 سالہ بچے کو مبینہ طور پر اغواکر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں غلام سرور نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بیٹا کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا۔ جسے ملزموں نے اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ تھانہ ٹھیکریوالہ کے علاقے چک نمبر 74 ج ب میں امین نے پولیس کو بتایا کہ اس کا 13 سالہ بیٹا گھر سے کھیلنے کیلئے باہر نکلا۔ جسے ملزموں کی جانب سے اغوا کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے مغویوں اور ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر