کام پر جانے والا نوجوان اور 13 سالہ بچہ مبینہ اغوا
پولیس نے مقدمات درج کرکے مغویوں اورملزموں کی تلاش شروع کردی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کام کے سلسلے میں گھر سے جانے والے نوجوان اور 13 سالہ بچے کو مبینہ طور پر اغواکر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں غلام سرور نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بیٹا کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا۔ جسے ملزموں نے اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ تھانہ ٹھیکریوالہ کے علاقے چک نمبر 74 ج ب میں امین نے پولیس کو بتایا کہ اس کا 13 سالہ بیٹا گھر سے کھیلنے کیلئے باہر نکلا۔ جسے ملزموں کی جانب سے اغوا کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے مغویوں اور ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔