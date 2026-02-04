سمندری روڈ پر حادثے میں جاں بحق افراد سپردِ خاک
رجانہ(نمائندہ دنیا)سمندری روڈ پر پیش آنے والے المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کو گاؤں 284گ ب قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔
حادثے میں جاں بحق ہونے والے چھ افراد میں سے پانچ میتوں کی تدفین 284 گ ب میں کی گئی جبکہ ایک میت کو اُسکے آبائی گاؤں 291 گ ب منتقل کر کے وہاں دفن کیا گیا ۔نمازِ جنازہ میں بڑی تعداد میں رشتہ داروں اور معززینِ علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر 284گ ب میں سوگ کا سماں رہا اور ہر آنکھ اشکبار تھی اہلیانِ علاقہ نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سمندری روڈ کو ون وے کیا جائے۔