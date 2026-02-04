صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری روڈ پر حادثے میں جاں بحق افراد سپردِ خاک

  • فیصل آباد
سمندری روڈ پر حادثے میں جاں بحق افراد سپردِ خاک

رجانہ(نمائندہ دنیا)سمندری روڈ پر پیش آنے والے المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کو گاؤں 284گ ب قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

حادثے میں جاں بحق ہونے والے چھ افراد میں سے پانچ میتوں کی تدفین 284 گ ب میں کی گئی جبکہ ایک میت کو اُسکے آبائی گاؤں 291 گ ب منتقل کر کے وہاں دفن کیا گیا ۔نمازِ جنازہ میں بڑی تعداد میں رشتہ داروں اور معززینِ علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر 284گ ب میں سوگ کا سماں رہا اور ہر آنکھ اشکبار تھی اہلیانِ علاقہ نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سمندری روڈ کو ون وے کیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آر پی او کی زیر صدارت ریٹائر افسروں کے اعزاز میں تقریب

پنجاب کالجز فار بوائز کی 27ویں سالانہ کھیلوں کا شاندار افتتاح

ڈپٹی کمشنر کی اوپن ڈور پالیسی‘ شہری مسائل کی فوری سماعت

گجرات ، سیکرٹری ہاؤسنگ کی سیوریج کا کام تیزکرنیکی کی ہدایت

ڈی سی سیالکوٹ کا گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری سکول آڈھا کا دورہ

گجرات:ڈی سی اور ہیلتھ سی ای او کا پولیو ویکسینیشن کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر