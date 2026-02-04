متعددوارداتوں میں لاکھوں کی نقدی ،قیمتی سامان لوٹ لیاگیا
فیصل آباد،کمالیہ(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا) متعددوارداتوں میں نقدی ،قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں سفیان نامی شہری موبائل پر کال سنتے ہوئے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ملزموں نے جھپٹا مار کر موبائل چھینا لیا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں نجی کمپنی کے ٹاور سے ملزم لاکھوں کی بیٹریاں، جنگلے ، دروازے ، تاریں اور دیگر سامان ،تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں آصف کی حویلی سے لاکھوں کے قیمتی اور نایاب نسل کے بکرے لے گئے ۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے اکبر چوک میں اعجاز کی دکان پر کاؤنٹر سے موبائل اورتھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں رشید کے رقبے سے درختوں، لکڑیوں سمیت دیگر سامان چوری کر لیاگیا۔ اقبال بازار کمالیہ میں دکان سے چور ہزاروں کے طلائی اور چاندی کے زیورات لے گئے ۔ بستی فیروز پوریاں جکھڑ کے رہائشی ریاض اورچونگی میکنانوالی کے رہائشی جعفر کے احاطہ مویشیاں سے لاکھوں کے قیمتی جانور چوری ہو گئے ۔