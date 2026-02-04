صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیہی علاقوں میں صفائی کو یقینی بنانے کیلئے کوششیں تیز

  • فیصل آباد
دیہی علاقوں میں صفائی کو یقینی بنانے کیلئے کوششیں تیز

سمندری(نمائندہ دنیا)عوامی شکایات اور پرنٹ میڈیا کی رپورٹس پرسمندری ستھرا پنجاب کے آفیسر عبدالحفیظ سندھو نے فوری ایکشن لیتے ہوئے دیہی علاقوں میں صفائی کو یقینی بنانے کیلئے کوششیں تیز کر دیں۔

مختلف مقامات پر صفائی عملہ کو ہدایات جاری کرتے ان کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی کوتاہی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی گلی محلوں میں صفائی یقینی بنائی جائے شکائت پر سخت ایکشن لیا جائے گا انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ صفائی کے متعلقہ شکائت پر ہیلپ لائن پر آگاہ کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر