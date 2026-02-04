دیہی علاقوں میں صفائی کو یقینی بنانے کیلئے کوششیں تیز
سمندری(نمائندہ دنیا)عوامی شکایات اور پرنٹ میڈیا کی رپورٹس پرسمندری ستھرا پنجاب کے آفیسر عبدالحفیظ سندھو نے فوری ایکشن لیتے ہوئے دیہی علاقوں میں صفائی کو یقینی بنانے کیلئے کوششیں تیز کر دیں۔
مختلف مقامات پر صفائی عملہ کو ہدایات جاری کرتے ان کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی کوتاہی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی گلی محلوں میں صفائی یقینی بنائی جائے شکائت پر سخت ایکشن لیا جائے گا انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ صفائی کے متعلقہ شکائت پر ہیلپ لائن پر آگاہ کریں۔