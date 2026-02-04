صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15 ایل پی جی شاپس پرفائر سیفٹی انتظامات کا معائنہ ،ایک کوجرمانہ

  • فیصل آباد
15 ایل پی جی شاپس پرفائر سیفٹی انتظامات کا معائنہ ،ایک کوجرمانہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر سول ڈیفنس انفورسمنٹ ٹیموں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ سٹی میں 15 ایل پی جی شاپس پر فائر سیفٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔

حافظ گیس شاپ جھنگ روڈ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں فائر سیفٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا، جبکہ دیگر گیس شاپس پر فائر سیفٹی کے انتظامات تسلی بخش پائے گئے ۔اس موقع پر چیف ڈیفنس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمود حسین گل نے کہا عوام کی جان و مال کا تحفظ سول ڈیفنس کی اولین ترجیح ہے ۔ فائر سیفٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کیخلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کاروباری افراد کو ہدایت کی کہ فائر سیفٹی انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری سکولوں کی کونسلوں کو فعال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر