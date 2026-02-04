15 ایل پی جی شاپس پرفائر سیفٹی انتظامات کا معائنہ ،ایک کوجرمانہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر سول ڈیفنس انفورسمنٹ ٹیموں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ سٹی میں 15 ایل پی جی شاپس پر فائر سیفٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔
حافظ گیس شاپ جھنگ روڈ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں فائر سیفٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا، جبکہ دیگر گیس شاپس پر فائر سیفٹی کے انتظامات تسلی بخش پائے گئے ۔اس موقع پر چیف ڈیفنس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمود حسین گل نے کہا عوام کی جان و مال کا تحفظ سول ڈیفنس کی اولین ترجیح ہے ۔ فائر سیفٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کیخلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کاروباری افراد کو ہدایت کی کہ فائر سیفٹی انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔