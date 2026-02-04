صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھی رانی پروگرام،ٹوبہ میں اجتماعی شادی کی تقریب

  • فیصل آباد
دھی رانی پروگرام،ٹوبہ میں اجتماعی شادی کی تقریب

صوبائی وزیر سہیل شوکت ،ڈی سی کی نگرانی میں 52 جوڑوں کی رخصتی

 ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دھی رانی پروگرام کے تحت ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اجتماعی شادی کی تقریب ہوئی، 52 جوڑوں کی باعزت رخصتی کی گئی، تقریب میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے تین جوڑوں کی شمولیت نے پروگرام کے مساوی اور سماجی ہم آہنگی کے پیغام کو مزید مضبوط کیا، تقریب ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر نگرانی نجی مارکی میں منعقد کی گئی، مہمانِ خصوصی صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال پنجاب سہیل شوکت بٹ تھے ، محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل طارق قریشی، ڈپٹی ڈائریکٹر رانا کاشف نثار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر سرکاری افسروں نے شرکت کی۔

دھی رانی پروگرام کے تحت ہر دلہن اور دلہے کو شادی کے ملبوسات ،دلہنوں کو آرٹیفیشل جیولری دی گئی، ہر جوڑے کے لیے 20،20 مہمانوں کی باعزت ضیافت کا انتظام کیا گیا، وزیرِ اعلیٰ کی جانب سے ہر دلہن کو اے ٹی ایم کے ذریعے 2 لاکھ روپے سلامی دی گئی۔ صوبائی وزیر نے خطاب میں کہا دھی رانی پروگرام سے مستحق والدین کو حقیقی ریلیف ملا ہے ، پہلے مرحلے میں 3 ہزار اجتماعی شادیاں ہوچکی ہیں، سال 2025-26 میں 5 ہزار اجتماعی شادیوں کا ہدف مقررہ وقت سے پہلے 16 فروری تک حاصل کر لیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر