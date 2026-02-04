دھی رانی پروگرام،ٹوبہ میں اجتماعی شادی کی تقریب
صوبائی وزیر سہیل شوکت ،ڈی سی کی نگرانی میں 52 جوڑوں کی رخصتی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دھی رانی پروگرام کے تحت ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اجتماعی شادی کی تقریب ہوئی، 52 جوڑوں کی باعزت رخصتی کی گئی، تقریب میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے تین جوڑوں کی شمولیت نے پروگرام کے مساوی اور سماجی ہم آہنگی کے پیغام کو مزید مضبوط کیا، تقریب ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر نگرانی نجی مارکی میں منعقد کی گئی، مہمانِ خصوصی صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال پنجاب سہیل شوکت بٹ تھے ، محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل طارق قریشی، ڈپٹی ڈائریکٹر رانا کاشف نثار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر سرکاری افسروں نے شرکت کی۔
دھی رانی پروگرام کے تحت ہر دلہن اور دلہے کو شادی کے ملبوسات ،دلہنوں کو آرٹیفیشل جیولری دی گئی، ہر جوڑے کے لیے 20،20 مہمانوں کی باعزت ضیافت کا انتظام کیا گیا، وزیرِ اعلیٰ کی جانب سے ہر دلہن کو اے ٹی ایم کے ذریعے 2 لاکھ روپے سلامی دی گئی۔ صوبائی وزیر نے خطاب میں کہا دھی رانی پروگرام سے مستحق والدین کو حقیقی ریلیف ملا ہے ، پہلے مرحلے میں 3 ہزار اجتماعی شادیاں ہوچکی ہیں، سال 2025-26 میں 5 ہزار اجتماعی شادیوں کا ہدف مقررہ وقت سے پہلے 16 فروری تک حاصل کر لیا جائے گا۔