امدادی رقوم کی تقسیم پر ناجائز کٹوتیوں پر کارروائیاں تیز

  • فیصل آباد
امدادی رقوم کی تقسیم پر ناجائز کٹوتیوں پر کارروائیاں تیز

شکایات ازالے کیلئے خصوصی کاؤنٹر قائم ،فوری کارروائی کی جارہی ،وسیم وقار

 جڑانوالہ (نمائندہ دنیا ) بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقوم کی تقسیم جاری جبکہ ناجائز کٹوتیوں پر کارروائیاں تیز کردی گئیں ۔جڑانوالہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین میں مالی امداد کی تقسیم کا عمل احسن انداز میں جاری ہے جبکہ ناجائز کٹوتیوں کی شکایات پر متعلقہ ریٹیلر شاپس کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں انچارج بی آئی ایس پی وسیم وقار کے مطابق تحصیل بھر میں 50 ہزار مستحق خواتین کو امدادی رقم فراہم کی جا رہی ہے ، جن میں سے اب تک 20 ہزار خواتین کو ادائیگی مکمل کی جا چکی ہے۔

وسیم وقار نے واضح کیا کہ مستحق خواتین کو ادائیگی یقینی بنانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کی غیر قانونی کٹوتی برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے بتایا کہ شکایات کے ازالے کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم ہیں اور موصول ہونے والی ہر شکایت پر فوری کارروائی کی جاتی ہے ۔ انہوں نے کہا سائلین کو بروقت ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ۔

 

