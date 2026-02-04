والدین بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں ، طارق محمود گل
محلہ نوازشنگر گڑھ موڑ میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کرنے کے موقع پر گفتگو
گڑھ مہاراجہ ( نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر احمدپور سیال طارق محمود گل نے محلہ نوازشنگر گڑھ موڑ میں پولیو مہم کے دوران بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ۔اسسٹنٹ کمشنر احمدپور سیال طارق محمود گل کے ہمراہ اس موقع پر فوکل پرسن میونسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ مہر محمد علی، ڈاکٹر خالد محمود ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ، ڈاکٹر عامر لیاقت ڈرگ انسپکٹر، اویس ریاض سیال، مہر ناصر علی ٹریسر، میونسل کمیٹی گڑھ مہاراجہ کے عملہ سمیت محکمہ صحت کے افسر، پولیو ورکرز اور مقامی معززین بھی موجود تھے اسسٹنٹ کمشنر احمدپورسیال طارق محمود گل نے والدین سے اپیل کی کہ وہ پانچ سال سے کم عمر تمام بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ ملک کو پولیو فری بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت اور عوام کا باہمی تعاون نہایت ضروری ہے ۔