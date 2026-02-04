نہر گوگیرا برانچ کی اراضی پر قبضہ مافیا کا راج، پارک بنانیکامطالبہ
متعدد بار شکایات کے باوجود تاحال مؤثر کارروائی نہ کی جاسکی،پیرافورس میں ناکام
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )نہر گوگیرا برانچ کی اراضی پر قبضہ مافیا کا راج، محکمہ انہار کے حکام کی مبینہ غفلت یا چشم پوشی کے باعث نہر گوگیرا برانچ کی خالی سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا متحرک ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق نہر کے اطراف موجود خالی جگہوں پر ٹی اسٹال، ہوٹل اور نرسریاں قائم کر لی گئی ہیں جس سے سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے کا سلسلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود تاحال مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ شہریوں کے مطابق پیرا فورس بھی مکمل طور پر جگہ واگزار کروانے میں ناکام رہی، جسکے باعث قبضہ مافیا کے حوصلے مزید بلند ہو گئے ہیں۔
اہل علاقہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو نہر کی اراضی پر مستقل تجاوزات قائم ہو جائیں گی ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے نہر گوگیرا برانچ کی تمام سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا کر وہاں عوامی فلاح کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ پارکس تعمیر کیاجائے تاکہ شہریوں، بالخصوص بچوں کو صحت مند اور محفوظ تفریحی ماحول میسر آ سکے ۔