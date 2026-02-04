صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہر گوگیرا برانچ کی اراضی پر قبضہ مافیا کا راج، پارک بنانیکامطالبہ

  • فیصل آباد
نہر گوگیرا برانچ کی اراضی پر قبضہ مافیا کا راج، پارک بنانیکامطالبہ

متعدد بار شکایات کے باوجود تاحال مؤثر کارروائی نہ کی جاسکی،پیرافورس میں ناکام

 جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )نہر گوگیرا برانچ کی اراضی پر قبضہ مافیا کا راج، محکمہ انہار کے حکام کی مبینہ غفلت یا چشم پوشی کے باعث نہر گوگیرا برانچ کی خالی سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا متحرک ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق نہر کے اطراف موجود خالی جگہوں پر ٹی اسٹال، ہوٹل اور نرسریاں قائم کر لی گئی ہیں جس سے سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے کا سلسلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود تاحال مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ شہریوں کے مطابق پیرا فورس بھی مکمل طور پر جگہ واگزار کروانے میں ناکام رہی، جسکے باعث قبضہ مافیا کے حوصلے مزید بلند ہو گئے ہیں۔

اہل علاقہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو نہر کی اراضی پر مستقل تجاوزات قائم ہو جائیں گی ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے نہر گوگیرا برانچ کی تمام سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا کر وہاں عوامی فلاح کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ پارکس تعمیر کیاجائے تاکہ شہریوں، بالخصوص بچوں کو صحت مند اور محفوظ تفریحی ماحول میسر آ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:88ارب کی لاگت سے 25ترقیاتی منصوبے شروع کرنیکا فیصلہ

بسنت :جنرل ہسپتال میں ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

واسا کو ترقیاتی کام بسنت کے دوران روکنے کی ہدایت

جنوری میں 12 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا

مختلف اضلاع میں9 نئے سہولت بازاروں کے قیام کے احکامات

اندرون لاہور دہلی دروازے پرمختلف محکموں کے کیمپ قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر