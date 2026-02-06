سابقہ دشمنی ،شہری کو قابو کرکے بہیما نہ تشدد کا نشانہ بنا دیا
سہیل کو ملزموں نے ڈنڈوں سے مارا،سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ دشمنی کی بنا پر شہری کو قابو کرکے بیہمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے سہیل نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ دشمنی کی بنا پر اسے قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے لہو لہان کر دیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔