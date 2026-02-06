سابقہ دشمنی ،خاتون کو گھر گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
ملزم سر سید ٹائون کی سارہ بانو کے گھر گھس گئے ، سنگین دھمکیاں دیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر(سابقہ دشمنی کی بنا پر خاتون کو گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر کپڑے پھاڑ ڈالے ۔تھانہ وویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے سر سید ٹاؤن کی رہائشی سارہ بانو نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملزمان زبردستی گھر میں داخل ہوگئے اور سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کرکے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا گیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔