صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری:گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 2 کے سی سی ٹی وی کیمروں کے تار چوری

  • فیصل آباد
سمندری:گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 2 کے سی سی ٹی وی کیمروں کے تار چوری

سمندری (نمائندہ دنیا)سمندری کے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 2 سے چوروں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی تاریں چوری کر لیں، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔

 فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور سکول کی بلڈنگ سے تاریں چوری کر رہا ہے ۔شہر اور گرد و نواح میں چوری اور راہزنی کی بڑھتی وارداتوں پر شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور چوروں کی جانب سے ایک تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چوروں کو گرفتار کیا جائے اور چوری کی جانے والی سی سی ٹی وی کیمروں کی تاریں برآمد کی جائیں تاکہ اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے محفوظ رہ سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ