سمندری:گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 2 کے سی سی ٹی وی کیمروں کے تار چوری
سمندری (نمائندہ دنیا)سمندری کے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 2 سے چوروں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی تاریں چوری کر لیں، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔
فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور سکول کی بلڈنگ سے تاریں چوری کر رہا ہے ۔شہر اور گرد و نواح میں چوری اور راہزنی کی بڑھتی وارداتوں پر شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور چوروں کی جانب سے ایک تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چوروں کو گرفتار کیا جائے اور چوری کی جانے والی سی سی ٹی وی کیمروں کی تاریں برآمد کی جائیں تاکہ اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے محفوظ رہ سکیں۔