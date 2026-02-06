صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ: چوروں کی گھر اور پی ٹی سی ایل فرنچائز میں وارداتیں

گوجرہ (نمائندہ دُنیا)نا معلوم چوروں نے محلہ عثمان پارک میں رمضان کی غیر موجودگی میں ایک گھر کے تالے توڑ کر اندر داخل ہو کر ہزاروں روپے نقدی، لاکھوں روپے کے طلائی زیورات اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا اور فرار ہو گئے۔

چک نمبر 90 ج ب کے مظہر نے اپنے پی ٹی سی ایل ایکسچینج کے ساتھ منسلک موبائل فرنچائز بند کر کے گھر چلے گئے ، جس پر چوروں نے تالے توڑ کر لاکھوں روپے نقدی اور لاکھوں روپے کی ڈیوائسز چوری کر کے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کی۔وارداتوں کی اطلاع ملنے پر سٹی پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے ، جبکہ شہریوں میں تشویش اور سکیورٹی کے حوالے سے شدید مطالبات سامنے آئے ہیں۔

 

