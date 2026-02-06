صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک خلاف ورزیوں پر بلا امتیاز کارروائی، جنوری میں 50 مقدمات

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی ایس پی پٹرولنگ آصف رحیم بٹ نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جا رہی ہے جبکہ عوام میں ٹریفک آگاہی پیدا کرنے کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ ماہ جنوری میں مختلف کارروائیوں کے نتیجے میں 50 مقدمات درج کیے گئے جبکہ 12 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا گیا۔انہوں نے کہا کہ ہائی وے پٹرولنگ پولیس نہ صرف ٹریفک قوانین پر عملدرآمد یقینی بنا رہی ہے بلکہ مسافروں کی رہنمائی اور فوری مدد بھی فراہم کی جا رہی ہے ۔ 

 

