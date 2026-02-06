صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری: 2حادثات میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی

  • فیصل آباد
سمندری: 2حادثات میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی

سمندری (نمائندہ دنیا )سمندری میں دو مختلف حادثات میں موٹر سائیکل سوارتین افراد زخمی ہو گئے ، جن میں ایک 60 سالہ خاتون بھی شامل ہے۔

پہلے حادثے میں تیز رفتار موٹر سائیکل سوار 26 سالہ محمد بلال گنے سے لوڈ ٹرالی سے ٹکرا گیا اور گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ دوسرے حادثے میں ایک موٹر سائیکل تیز رفتاری کے عالم میں فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 70 سالہ طالب حسین اور 60 سالہ زبیدہ بی بی زخمی ہو گئے ۔ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سو فیصد ادویات فراہمی کا حکم

حق خودارادیت دینا ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ،جاوید قصوری

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر تقریب

نہتے کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائیگی ‘ پیر دائود رضوی

پوری قوم کشمیری عوام کی حمایت جاری رہے گی، صبا اصغر

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ