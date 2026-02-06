سمندری: 2حادثات میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی
سمندری (نمائندہ دنیا )سمندری میں دو مختلف حادثات میں موٹر سائیکل سوارتین افراد زخمی ہو گئے ، جن میں ایک 60 سالہ خاتون بھی شامل ہے۔
پہلے حادثے میں تیز رفتار موٹر سائیکل سوار 26 سالہ محمد بلال گنے سے لوڈ ٹرالی سے ٹکرا گیا اور گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ دوسرے حادثے میں ایک موٹر سائیکل تیز رفتاری کے عالم میں فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 70 سالہ طالب حسین اور 60 سالہ زبیدہ بی بی زخمی ہو گئے ۔ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔