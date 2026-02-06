صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹھارہ ہزاری: ہائی کورٹ میں عدالتی سٹاف کیساتھ بدتمیزی پر ایس ایچ او معطل

  • فیصل آباد
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا )گذشتہ روز ہائیکورٹ لاہور کے جسٹس تنویر احمد شیخ نے سعید احمد نامی شہری کے کیس کی سماعت کے دوران ایس ایچ او تھانہ کوٹ شاکر، سب انسپکٹر اعجاز خان کے عدالتی عملے کے ساتھ ناروا سلوک پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔

عدالت نے ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی کو بھی عدالت میں طلب کیا اور ایس ایچ او اعجاز خان کی تعلیمی قابلیت اور اس کی تعیناتی کے معیار پر سوال اٹھایا۔ جسٹس تنویر احمد شیخ نے حکم دیا کہ مذکورہ ایس ایچ او کے خلاف 7 دن میں محکمانہ انکوائری مکمل کرکے رپورٹ پیش کی جائے ۔ڈی پی او جھنگ نے حکم کے مطابق سب انسپکٹر اعجاز خان کو معطل کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ 

 

