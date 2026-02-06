نیو سبز منڈی تا رنگ روڈ بائی پاس کی تعمیر مکمل کرنے کا مطالبہ
سڑک پر گڑھوں کی وجہ سے گاڑیا ں چلانے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا
پینسرہ (نمائندہ دنیا )پی پی-107 کے علاقے میں عوام، تاجروں اور سماجی و کاروباری شخصیات نے نیو سبز منڈی سے رنگ روڈ بائی پاس تک سڑک کی توسیع اور معیار سازی کے لیے ضلعی انتظامیہ سے فوری توجہ کا مطالبہ کیا ہے ۔شرکا نے کہا کہ جھنگ روڈ سے نیو سبز منڈی تک پہلے سے تعمیر شدہ سڑک خوش آئند ہے ، لیکن اسے مزید بڑھا کر بائی پاس چوک تک مکمل کرنا ضروری ہے تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر ہو اور عوام کو بہتر سہولیات میسر آئیں۔جماعت اسلامی پی پی-107، صدائے حق ٹرسٹ، عباس ویلفیئر سوسائٹی، انجمن تاجران کریانہ مرچنٹ اور دیگر سماجی و تجارتی رہنماؤں نے بتایا کہ نیو سبز منڈی سے رنگ روڈ بائی پاس تک سڑک انتہائی خستہ حالت میں ہے اور کئی فٹ گڑھے بن چکے ہیں، جس سے گاڑیوں اور افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔