سمندری:گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 2 کی ریلی ، کشمیری عوام سے یکجہتی
سمندری (نمائندہ دنیا)مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 2 کی جانب سے ریلی نکالی گئی، جس میں سکول اساتذہ اور اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج نے شرکت کی۔
ریلی کے دوران مقررین نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام بھارتی تسلط سے آزاد ہو کر آزاد فضاء میں سانس لیں گے ۔شرکاء نے بھارت کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے بازی کی، جس سے ریلی کا ماحول پرجوش اور احتجاجی رہا۔