جڑانوالہ: یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر آوازِ کشمیر سیمینار کا انعقاد

  • فیصل آباد
جڑانوالہ: یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر آوازِ کشمیر سیمینار کا انعقاد

کشمیر کا مسئلہ ایک خطے کا نہیں پوری امتِ مسلمہ کا مشترکہ درد :عبدالرشید حجازی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ ٹی ایم اے ہال میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر آوازِ کشمیر سیمینار منعقد ہوا، جس میں مولانا عبدالرشید حجازی، چوہدری حبیب اﷲ عطار، ملک عبدالحفیظ سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔سیمینار چودھری حبیب اﷲ عطار کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مقررین نے کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کو اجاگر کیا اور اقوامِ متحدہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ کشمیری عوام کو ان کے حقِ خودارادیت دلوانے کے لیے عملی کردار ادا کرے۔

مولانا عبدالرشید حجازی نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ محض ایک خطے کا نہیں بلکہ پوری امتِ مسلمہ کا مشترکہ درد ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں اور عالمی برادری کی خاموشی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے مترادف ہے ۔ملک عبدالحفیظ نے کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ایک جائز اور قانونی جدوجہد ہے اور پاکستان کی عوام ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی ان کی اخلاقی و سفارتی حمایت جاری رہے گی۔

 

