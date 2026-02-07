دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی اور سامان لے گئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی، موبائل اور دیگر سامان لے اڑے ۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں رحمان نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ اس کے فلیٹ کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا اور اس دوران نامعلوم ملزم فلیٹ میں داخل ہوکر نقدی، موبائل اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔