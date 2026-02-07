صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی اور سامان لے گئے

  • فیصل آباد
دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی اور سامان لے گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی، موبائل اور دیگر سامان لے اڑے۔

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی، موبائل اور دیگر سامان لے اڑے ۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں رحمان نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ اس کے فلیٹ کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا اور اس دوران نامعلوم ملزم  فلیٹ میں داخل ہوکر نقدی، موبائل اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارڈر پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کرنیکا اعلان

دہشتگرد عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، وسیم احمد شیخ

دائرہ دین پناہ پارک میں جدید لائٹنگ کا منصوبہ مکمل

وہاڑی، رکشا ڈرائیوروں کا بھاری جرمانوں کیخلاف احتجاج

کپاس کی گلابی سنڈی کا غیر موسمی تدارک ، آگاہی سیمینار

کہروڑپکا : بیمار جانوروں کا گوشت فروخت، من مانے نرخ مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن