مسلح افراد کی شہری کے گھر پر فائرنگ، مقدمہ درج
نذر عباس کے گھر کے دروازے کو نقصان پہنچا ،علاقے میں خوف
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ساندل بار کے علاقے میں مسلح افراد کی جانب سے ایک شہری کے گھر پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نذر عباس نامی شہری نے تھانہ ساندل بار میں درج کرائے گئے مقدمے میں مؤقف اختیار کیا کہ وہ اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھا کہ اسی دوران ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر پر فائرنگ کر دی، جس سے گھر کے بیرونی دروازے سمیت دیگر سامان کو نقصان پہنچا۔ فائرنگ کے بعد ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔واقعے کے نتیجے میں گھر میں موجود تمام افراد محفوظ رہے ، تاہم علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ، جبکہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔